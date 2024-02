Greet Minnen obtient sa place dans le tableau final aux dépens de Martina Trevisan

Greet Minnen (WTA 75/N.13) a obtenu sa place dans le tabeau final du tournoi de tennis WTA 1.000 de Doha (dur/3.211.715 dollars), samedi au Qatar. La N.2 belge a réussi à se défaire de l'Italienne Martina Trevisan (WTA 58), 4e tête de série des qualifications, 6-0, 7-6 (7/5). La partie a duré 1 heure et 41 minutes.

Impériale dans la première manche, Minnen n'a concédé que 12 points au cours de celle-ci. Trevisan s'est réveillée à la reprise, et a su faire le break avant d'être contrée quelques jeux plus tard. Greet Minnen a manqué une autre balle de break et l'occasion de servir pour le match, mais elle a dû sauver les meubles sur son service lorsque l'Italienne aurait pu revenir à une manche partout. Au bout d'un tie-break disputé, la native de Turnhout a triomphé sur sa première balle de match.

Minnen rejoint ainsi Elise Mertens dans le tableau final du tournoi qatari. Cette dernière, actuellement classée 24e à la WTA, lancera son tournoi contre l'Américaine Peyton Stearns (WTA 63).