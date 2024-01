Greet Minnen passe le premier tour en double

Greet Minnen a assuré sa place au 2e tour (huitièmes de finale) du double au tournoi de tennis WTA 500 de Brisbane, mardi en Australie. La Campinoise, 62e mondiale en double, et sa partenaire la Britannique Heather Watson (WTA 74 en double) ont éliminé les Américaines Caroline Dolehide (WTA 41 en double) et Peyton Stearns (WTA 100 en double) en deux manches 6-4 et 7-6 (10/8) après 1h38 de jeu.