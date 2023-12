Greet Minnen prend la porte d'entrée

Elise Mertens et Greet Minnen pourraient par ailleurs se retrouver au deuxième tour du double. Elise Mertens, 2e mondiale en double, retrouve la Taïwanaise Su-Wei Hsieh (WTA 6 en double), avec laquelle elle avait remporté Wimbledon en 2021. La paire est tête de série N.1 et entrera en lice au deuxième tour face au duo sorti vainqueur du duel opposant lundi Greet Minnen (WTA 59 en double) et la Britannique Heather Watson (WTA 72 en double) aux Américaines Caroline Dolehide (WTA 40 en double) et Peyton Stearns (WTA 100 en double).