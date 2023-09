Greet Minnen qualifiée pour le 3e tour : "C'est le mental qui a fait la différence"

"Je suis très fière de me retrouver à nouveau au troisième tour, qui plus est en sortant des qualifications", a commenté Greet Minnen. "Cela me fait énormément plaisir. C'est surtout le mental qui a fait la différence. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle serve si bien. En plus, je devais chaque fois faire le point, car elle ramenait beaucoup de balles, ce qui a parfois entraîné des fautes et de la frustration. Néanmoins, je suis restée fidèle à mon plan de jeu agressif, j'ai continué à me battre, et j'ai montré lors des moments importants que je jouais en confiance".

C'est la deuxième fois que Greet Minnen se retrouve au troisième tour à Flushing Meadows, après 2021, égalant ainsi son meilleur résultat dans un Grand Chelem. Pour une place en huitième de finale, samedi, la native de Turnhout se mesurera à la Russe Daria Kasatkina, 26 ans, 14e mondiale, demi-finaliste à Roland Garros l'an dernier et ancienne protégée de son coach Philippe Dehaes.