Greet Minnen rejoint le 2e tour au Kazakhstan

Greet Minnen s'est qualifiée pour le 2e tour du tournoi ITF de Nour-Soultan, une épreuve sur surface dure dotée de 60.000 dollars, dont la Campinoise est la tête de série N.1, mercredi au Kazakhstan.

Greet Minnen, 79e joueuse mondiale, a battu au premier tour la Bélarusse Anna Kubarva (WTA 274) en deux sets 6-3, 6-4 et 1h37 de jeu. Au tour suivant, Greet Minnen, qui a acquis son 9e titre ITF dimanche à Altenkirchen en Allemagne, affrontera pour une place en quarts de finale soit la Tchèque Linda Noskova (WTA 240) soit l'Indienne Ankita Raina (WTA 290). Seconde Belge engagée dans la capitale du Kazakhstan, Ysaline Bonaventure (WTA 211/N.7) entre en lice plus tard dans la journée contre la jeune Kazakhe Aruzhan Sagandikova (WTA 1737), qui bénéficie d'une invitation. Greet Minnen et Ysaline Bonaventure sont aussi engagées en double, où elles seront opposées en quarts de finale. L'Anversoise est associée à l'Espagnole Aliona Bolsova avec qui elle forme la paire tête de série N.1, et la Liégeoise l'est avec l'Ukrainienne Valeriya Strakhova.