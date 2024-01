Greet Minnen s'incline au premier tour du simple

Greet Minnen a été éliminée au 1er tour de l'Open d'Australie, le premier tournoi du Grand Chelem de la saison, mardi à Melbourne. La 67e mondiale a été battue par la Danoise Clara Tauson (WTA 96), 5-7, 5-7. La partie a duré une heure et 30 minutes.

Il reste cependant à Greet Minnen à débuter le tournoi de double avec sa compatriote Yanina Wickmayer. Classées respectivement 45e et 76e mondiales de l'exercice, les partenaires auront à affronter une autre Belge, Elise Mertens. La N.2 mondiale en double avec sa partenaire taïwanaise (WTA 6 en double) forme la 2e tête de série et sera un adversaire coriace au 1er tour.

Minnen n'aura pas l'occasion d'améliorer sa meilleure performance à l'Open d'Australie en simple. Au cours de ses quatre participations, elle n'a atteint le 2e tour qu'en 2020, éliminée d'emblée en 2021, 2022 et 2024. L'année dernière, la N.2 belge avait échoué en qualifications.

Mertens s'était qualifiée lundi pour le 2e tour du simple, en s'imposant après l'abandon de l'Égyptienne Mayar Sherif (WTA 58). Wickmayer (WTA 79) avait quant à elle été écartée par la Française Varvara Gracheva (WTA 39). Du côté masculin, David Goffin (ATP 112) et Zizou Bergs (ATP 129) ont tous les deux perdu au 1er tour, le premier contre le Français Ugo Humbert (ATP 20/N.21), le second contre le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 7/N.7).

Mardi, Sander Gillé et Joran Vliegen (ATP 26 en double) débuteront leur quinzaine australienne en tant que 15e tête de série contre le Tchèque Thomas Machac (non classé en double) et le Chinois Zhinzhen Zhang (ATP 625 en double).