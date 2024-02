Greet Minnen s'incline en trois sets au 2e tour face à Marketa Vondrousova

Greet Minnen n'est pas passée loin de l'exploit mais a fini par être éliminée lundi au deuxième tour du tournoi de tennis WTA 1.000 de Doha. La Campinoise, 85e mondiale, s'est inclinée en trois est 6-2, 0-6 et 6-4 en 2 heures et 36 minutes face à la Tchèque Marketa Vondrousova, 8e mondiale et 6e tête de série de cette épreuve sur surface dure dotée de 3.211.715 dollars.