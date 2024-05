Greet Minnen sortie dès le premier tour en double

Minnen (WTA 65 en double), associée à la Hongroise Anna Bondar (WTA 51 en double), a été battue en deux sets 6-3, 6-2 par la Norvégienne Ulrikke Eikeri et l'Estonienne Ingrid Neel (WTA 31 et 38 en double). La rencontre a duré un peu plus d'une heure (64 minutes) sur le court N.10.

Greet Minnen et Anna Bondar avaient atteint les quarts de finale du double en 2022 et 2023 à la Porte d'Auteuil.