Greet Minnen surprend Elise Mertens en double et se qualifie pour les quarts de finale

Greet Minnen (WTA 62 en double) s'est qualifiée pour les quarts de finale du double du tournoi de tennis WTA 500 de Brisbane, joué sur surface dure et doté de 1.736.763 dollars, au détriment d'Elise Mertens, 2e mondiale en double, mercredi en Australie.

Associée à la Britannique Heather Watson (WTA 74 en double), Minnen s'est imposée en deux sets 6-4, 6-2 contre Mertens qui formait la paire tête de série N.1 avec la Taïwanaise Su-Wei Hsieh (WTA 7 en double). La rencontre a duré un peu plus d'une heure (67 minutes).

En quarts de finale, le duo belgo-britannique affrontera les gagnantes du match entre les Russes Veronika Kudermetova (WTA 29 en double) et Liudimila Samsonova (WTA 44 en double), la paire tête de série N.6, et le duo composé de l'Américaine Danielle Collins (WTA 89 en double) et l'Ukrainienne Nadiia Kichenok (WTA 48 en double).