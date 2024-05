Grigor Dimitrov connaît Zizou Bergs mais "se concentre davantage sur son jeu"

"Je suis ravi d'avoir fini avant l'arrivée de la pluie", a-t-il expliqué. "Lors de telles journées, il est très important de garder sa concentration. Il est tellement facile de se laisser distraire, on reste trop longtemps dans les vestiaires. Cela ne me dérange pas. Avec l'expérience que j'ai, ces moments m'aident. Je lis un livre, je fais une sieste, je mange. Aujourd'hui, j'ai dû arriver très tôt. L'une des choses les plus importantes est de préserver un certain niveau d'énergie et un certain équilibre. Je suis content d'avoir pu revenir sur le court pour le deuxième set. Et lors du troisième, c'était une bonne bataille."

Vainqueur à Brisbane en début d'année, et surtout finaliste à Miami fin mars, où il avait battu l'Espagnol Carlos Alcaraz (ATP 2) et l'Allemand Alexander Zverev (ATP 5), Grigor Dimitrov semble rejouer comme en ses plus beaux jours. Il n'empêche, il sera sur ses gardes face à l'outsider Zizou Bergs (ATP 104).