Grigor Dimitrov remporte son premier tournoi depuis novembre 2017

Grigor Dimitrov a remporté le tournoi de tennis ATP 250 de Brisbane, joué sur surface dure et doté de 661.585 dollars, dimanche en Australie. En finale, le Bulgare, 14e mondial et tête de série N.2, s'est imposé en deux sets 7-6 (7/5), 6-4 contre le Danois Holger Rune, 8e mondial et tête de série N.1.