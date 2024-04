Grosse performance pour Sander Gillé et Joran Vliegen qui passent en quarts de finale

Sander Gillé et Joran Vliegen, associés, ont réussi une grosse performance au deuxième tour du double au tournoi de tennis ATP Masters 1000 de Monte-Carlo, épreuve sur terre battue dotée de 6.642.938 euros, mercredi à Monaco.

Sander Gillé, 33 ans, et Joran Vliegen, 30 ans, tous les deux 29e au classement ATP en double, ont en effet battu au stade des 8es de finale la deuxième paire tête de série du tournoi, composée du 3e et 4e joueur du monde, respectivement le Croate Ivan Dodig, 39 ans, et l'Américain Austin Krajicek, 33 ans.

En trois confrontations face à leurs adversaires du jour, Gillé et Vliegen n'avaient pas encore réussi à leur prendre un set. Mercredi, ils se sont imposés 6-4 et 6-3 en 1 heure et 10 minutes de jeu.