Hanne Vandewinkel se qualifie pour la finale d'un 40.000 dollars aux Pays-Bas

Vandewinkel, 248e mondiale et tête de série N.8, s'est imposée en deux sets 6-2, 6-2 contre la Lituanienne Justina Mikulskyte, 28 ans, 218e mondiale et tête de série N.4. La rencontre a duré 1 heure et 37 minutes.

En finale, Vandewinkel, 20 ans, sera opposée à la Russe de 21 ans Polina Kudermetova, 169e mondiale et tête de série N.2. Dans sa demi-finale, la soeur cadette de Veronika Kudermetova (46e mondiale) s'est imposée 7-6 (7/3), 7-6 (7/0) contre la Turque Ipek Oz (N.7/WTA 263), 25 ans.