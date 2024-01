Holger Rune défiera Grigor Dimitrov en finale

La finale du tournoi de tennis ATP 250 de Brisbane, joué sur surface dure et doté de 661.585 dollars, opposera Holger Rune à Grigor Dimitrov après les demi-finales disputées samedi en Australie.

Dans la première demi-finale, Rune, 8e mondial et tête de série N.1, s'est imposé en deux sets 6-4, 7-6 (7/0) contre le Russe Roman Saifullin (ATP 39) en 1 heure et 37 minutes. Le Danois, 20 ans, va disputer la 9e finale de sa carrière et visera un 5e titre.

Dimitrov, 14 mondial et tête de série N.2, s'est ensuite qualifié pour la finale avec une victoire en deux sets 6-3, 7-5 contre l'Australien Jordan Thompson, 55e mondial et tombeur de Rafael Nadal vendredi en quarts de finale. Le Bulgare, 32 ans, va tenter de remporter son 9e titre pour la 18e finale de sa carrière.