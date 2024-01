Hsieh Su-Wei et Jan Zielinski remportent le double mixte

La Taiwanaise Hsieh Su-Wei, la partenaire d'Elise Mertens en double dalmes, et le Polonais Jan Zielinski ont remporte le double mixte de l'Open d'Australie, vendredi à Melbourne. Le duo a battu l'Américaine Desirae Krawczyk et le Britannique Neal Skupski 6-7 (5-7), 6-4, 11-9 en 1 heure et 57 minutes en finale du premier tournoi du Grand Chelem de l'année.