Hubert Hurkacz contre Felix Auger-Aliassime en finale

Le Polonais Hubert Hurkacz et le Canadien Felix Auger-Aliassime se sont qualifiés pour la finale du tournoi de tennis ATP 500 de Bâle, épreuve sur surface dure dotée de 2.196.000 euros, samedi.

Hurkacz, 11e joueur mondial et tête de série N.4, s'est joué 6-4, 3-6, 7-6 (7/5) du Français Ugo Humbert (ATP 28) après 2 heures et 38 minutes de jeu. Le Polonais, 26 ans, tentera de décrocher un huitième titre sur le circuit ATP, un troisième cette saison après Marseille et Shanghai. Il n'a perdu qu'une seule finale dans sa carrière.

Auger-Aliassime (ATP 19/N.6), a dominé le Danois Holger Rune (ATP 6), première tête de série, 6-3, 6-2 en 1 heure et 23 minutes. C'est à Bâle, en octobre 2022, que le Canadien de 23 ans avait disputé sa 13e et dernière finale sur le circuit ATP. Il avait alors battu Rune pour décrocher le quatrième titre de sa carrière.