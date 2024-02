Iga Swiatek domine enfin Elena Rybakina et s'offre un triplé au Qatar

Iga Swiatek a remporté le premier WTA 1000 de la saison, la plus haute catégorie des tournois de tennis après les quatre épreuves du Grand Chelem, samedi à Doha. La Polonaise, N.1 mondiale, s'est imposée en finale aux dépens de la Kazakhe Elena Rybakina, 4e mondiale. Au terme d'une rencontre qui a duré 2h19, le marquoir indiquait 7-6 (10/8) et 6-2 en sa faveur.

Elle réalise le triplé dans la capitale qatarie où elle s'était imposée en 2022 et 2023. Swiatek est la première joueuse depuis Serena Williams à remporter une même épreuve trois années de suite. L'Américaine s'était imposée à Miami en 2013, 2014 et 2015.

Swiatek était pourtant opposée à une adversaire qui l'avait battue lors de leur trois dernières rencontres en 2023: à l'Open d'Australie et aux WTA 1000 d'Indian Wells et Rome. Sa seule victoire face à Rybakina remontait au tournoi WTA 250 d'Ostrava en 2021.

Rybakina a répondu au défi physique dans le premier set et réussi d'emblée deux breaks, de quoi mener 1-4. Swiatek réagit et égalisa à 4-4, profitant de la relative faiblesse de son adversaire sur sa première balle de service. Après un 3e break, la Kazakhe put servir pour le set à 5-6, mais n'en profita pas. Dans le jeu décisif, Swiatek prit les devants (4/2) et conclut à sa 4e balle de set (10/8) après 1h29. Non sans avoir dû écarter une balle de set à 6/7.

La N.1 mondiale sauva deux balles de break à 0-1 dans le second set avant de se rassurer après avoir pris l'avance au marquoir à 3-1 pour conclure sans trembler.