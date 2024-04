Iga Swiatek estime qu'Elise Mertens "a vraiment bien joué. J'ai dû me montrer patiente"

"Je suis très satisfaite de la manière dont j'ai joué", a confié Iga Swiatek. "Un premier match sur terre battue n'est jamais évident. Et puis, Elise a vraiment bien joué. Elle a très bien défendu et par moments, j'ai dû me montrer patiente et travailler pour gagner le point. C'est l'un des éléments qu'il faut intégrer lorsque l'on passe du dur à la terre battue. Il faut être prête à jouer des échanges plus longs, car les adversaires vont ramener plus de balles. Et moi aussi, je peux en ramener plus. Il faut donc vraiment avoir cela à l'esprit. Je suis contente de la manière dont j'ai géré cette situation".

Cette victoire d'Iga Swiatek contre Elise Mertens est sa neuvième consécutive sur la terre battue de Stuttgart, où elle est toujours invaincue après avoir remporté les éditions 2022 et 2023. La native de Varsovie, lauréate de quatre levées du Grand Chelem, affrontera en quarts de finale la Britannique Emma Raducanu (WTA 303), 21 ans, victorieuse de l'US Open en 2021.