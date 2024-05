Iga Swiatek première qualifiée pour les demi-finales

Swiatek, N.1 mondiale, s'est imposée en deux sets 6-1, 6-3 contre l'Américaine Madison Keys, 16e mondiale et tête de série N.18. La rencontre a duré 1 heure et 16 minutes.

Swiatek, 22 ans et lauréate en 2021 et 2022 à Rome, rencontrera en demi-finale l'Américaine Coco Gauff, N.3 mondiale et tête de série N.3, ou la Chinoise Qinwen Zheng, N.7 mondiale et tête de série N.7 qui s'affrontent mardi soir.