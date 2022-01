Iga Swiatek se hisse sans trembler en huitièmes de finale

(Belga) Iga Switaek s'est aisément qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem, samedi à Melbourne.

Switaek, 9e mondiale et tête de série N.7, s'est imposée en deux sets 6-2, 6-3 contre la Russe Daria Kasatkina, 23e mondiale et tête de série N.25, en seulement une heure et 36 minutes de jeu. La Polonaise, lauréate de Roland-Garros en 2020, affrontera en huitièmes de finale la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, 11e mondiale et tête de série N.10, ou la Roumaine Sorana Cirstea 38e mondiale. (Belga)