Iga Swiatek se qualifie pour le quatrième tour

Sur le court central, Swiatek, N.1 mondiale, s'est imposée en deux sets 6-2, 7-5 et 1 heure et 42 minutes de jeu contre la Croate Petra Martic, 29e mondiale et tête de série N.30, pour rejoindre le quatrième tour et égaler la meilleure performance de sa carrière à Wimbledon.

La Polonaise jouera pour une place en quarts de finale contre la Suissesse Belinda Bencic, 14e mondiale et tête de série N.14, qui a battu la Polonaise Magda Linette, 24e mondiale et tête de série N.23, au troisième tour