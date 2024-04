Iga Swiatek se qualifie pour les quarts de finale, Coco Gauff éliminée

La Polonaise, qui ne s'est jamais imposée dans la capitale espagnole, affrontera en quarts de finale la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, 14e mondiale et tête de série N.11, qui a battu la Grecque Maria Sakkari, 6e mondiale et tête de série N.5, sur un double 6-4.

Swiatek, N.1 mondiale, s'est montrée expéditive lors de son huitième de finale avec une victoire en deux sets 6-1, 6-0 contre l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 55) en 1 heure et 7 minutes.

Gauff, 3e mondiale et tête de série N.3, a elle été surprise par sa compatriote Madison Keys, 20e mondiale et tête de série N.18, en trois sets 7-6 (7/4), 4-6, 6-4 en 2 heures et 30 minutes.

Keys défiera en quarts de finale la Tunisienne Ons Jabeur, 9e mondiale et tête de série N.8, qui a écarté la Lettonne Jelena Ostapenko, 10e mondiale et tête de série N.9, en deux sets 6-0, 6-4