Il affirme avoir répandu le coronavirus dans sa ville: la mauvaise blague d'un ancien joueur de tennis (vidéo)

Joao Souza, un ancien joueur de tennis brésilien, est au coeur d'une polémique dans son pays. Le joueur a en effet publié ce weekend la vidéo d'une conversation tenue avec sa soeur. Dans cette dernière, la jeune femme affirme être contaminée par le coronavirus et l'avoir fait circuler dans la ville de Mogi da Cruzes, proche de Sao Paulo. Une affirmation totalement fausse et supposée être dite sur le ton de la blague.

Mais la blague ne passe pas du tout au Brésil. Joao Souza et sa soeur ont donc décidé de retirer la vidéo en question et de s'excuser. "Nous n'avons transmis le coronavirus à personne. C'était juste une conversation entre frère et soeur que j'ai enregistrée et publiée. C'était de mauvais goût. Je suis désolé. Nous sommes en bonne santé et à la maison", a expliqué l'ancien joueur. La police a ouvert une enquête.

Joao Souza est déjà connu de la justice. Le joueur avait été banni à vie pour avoir truqué des matchs dans le circuit semi-professionnel. Sa blague ne risque pas d'améliorer les choses...