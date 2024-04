"Il faudrait un miracle" pour la Belgique face aux Etats-Unis à Orlando

"On a besoin d'un miracle pour gagner ici. Nous avons des joueuses 250-300e mondiale face à des joueuses du top 10-20, c'est une très grande différence", a confié Wim Fissette dans une réaction transmise par la fédération belge de tennis. "Mes joueuses n'ont pas d'expérience du tout à ce niveau. Cela va être très difficile, mais on peut toujours rêver. L'état d'esprit est très bon et je suis content du niveau des joueuses. Sofia et Hanne sont très jeunes (19 ans toutes les deux, ndlr), elles ont beaucoup de talent. C'est une super expérience pour elles et cela va les aider dans leur carrière".

Wim Fissette sera privé d'Elise Mertens (WTA 30), Greet Minnen (WTA 70) et Yanina Wickmayer (WTA 89). S'il comprend le choix des deux dernières, le capitaine regrette la décision de la numéro 1 belge.

La Belgique jouera vendredi et samedi contre les Etats-Unis à Orlando. Les huit vainqueurs de ces qualifications joueront la phase finale en novembre à Séville, Espagne.