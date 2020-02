Il y a 15 ans, elle rencontrait son idole: Sofia Kenin dédie son titre à l'Open d'Australie à Kim Clijsters (vidéo)

Sofia Kenin vient d'accomplir le plus grand exploit de sa carrière en remportant l'Open d'Australie. L'Américaine a en partie dédié sa victoire à Kim Clijsters, qu'elle avait rencontré il y a 15 ans d'ici. Âgée de 6 ans, elle avait alors été reçue dans les coulisses du tournoi de Miami.

Sofia Kenin est officiellement entrée dans le cercle fermé de ces joueuses titrées en grand chelem. L'Américaine de 21 ans a triomphé en finale de l'Open d'Australie, dominant Garbiñe Muguruza en trois manches (4-6 6-2 6-2). Sans aucun doute la plus belle victoire de sa carrière. Un succès qu'elle a dédié à Kim Clijsters !

Depuis quelques jours, une vidéo circule sur les réseaux sociaux. Nous pouvons y voir la jeune Sofia Kenin, alors âgée de 6 ans, reçue par Kim Clijsters, alors considérée comme l'une des icônes du circuit féminin. La Belge emmène sa jeune fan dans les coulisses du tournoi de Miami et se lance dans une prédiction audacieuse, qui se vérifiera en 2020. "C’est Sofia Kenin et, dans le futur, elle sera peut-être une championne que je regarderai à la maison", avait alors déclaré la Limbourgeoise.

"Elle m'a parlé avec beaucoup de gentillesse"

Sur Twitter, l'Américaine avait déjà réagi avec passion à cette vidéo. Après son sacre, elle a même tenu à s'adresse directement à la joueuse belge. "Je veux juste dire merci beaucoup à Kim pour cette journée passée à Miami avec moi, alors que je savais que son temps était compté dans ce tournoi", a commenté Kenin. "Elle a pris soin de moi et m’a parlé avec beaucoup de gentillesse tout en disant plein de choses positives me concernant. Elle était fière de me présenter aux autres. C’était vraiment un moment très excitant. J’espère que je pourrai en faire de même dans le futur. J’adorerais. Je sais tout le bien que ça m’a fait. Donc, merci beaucoup, et merci aussi de m’avoir tweeté un message… Je n’ai pas encore tout lu, mon portable est en train d’exploser… ".

Kim Clijsters s'est d'ailleurs empressée de féliciter sa petite protégée sur les réseaux sociaux dans un joli message. "Félicitations pour ton premier titre en Grand Chelem, Sofia, tu as montré ce qui était possible avec un objectif, du vrai travail et de la détermination", a écrit l'ancienne numéro une mondiale, qui retrouvera la compétition au Mexique au mois de mars. Une belle complicité est en train de se créer !



