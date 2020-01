Incroyable Federer: il sauve 7 balles de match et va en demi-finales à l'Open d'Australie

Roger Federer (N.3) s'est finalement hissé en demi-finale de l'Open d'Australie de tennis lundi à Melbourne. Finalement, parce que le Suisse, 38 ans, numéro 3 mondial, a du effacer pas moins de sept balles de match face à l'Américain Tennys Sandgren, 100e joueur du monde, pour rejoindre le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem qu'il a déjà gagné à six reprises.



Roger Federer s'est imposé en cinq sets 6-3, 2-6, 2-6, 7-6 (10/8) et 6-3, au bout de 3 heures et 31 minutes de jeu. Après avoir remporté la première manche, Federer s'est fait dominer dans les deux sets suivants par cet Américain de 28 ans, quart de finaliste dans un Grand Chelem pour la troisième fois de sa carrière, la 2e à Melbourne. Mené 4 à 5 dans le 4e set, Federer a du sauver trois balles de match avant de pouvoir égaliser et forcer ensuite un jeu décisif. Distancé 3 points à 6 dans celui-ci, le Suisse a encore eu la main ferme et un mental d'acier pour sauver trois balles de match et revenir à six points partout, brisant encore ensuite une fois encore la chance de Sandgreen à 6 points à 7. Un jeu décisif remporté 10/8 et sept balles de match sauvées. De quoi faire pâlir Tennys Sandgren qui craquait dans le set décisif. Le Bâlois jouera en demi-finale, sa 15e à Melbourne, contre le gagnant du duel entre le Serbe Novak Djokovic, numéro 2 mondial et tenant du titre et le Canadien Milos Raonic (N.32), 35e à l'ATP. Roger Federer a remporté 20 titres du Grand Chelem au cours de sa carrière.