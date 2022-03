Indian Wells: Swiatek franchit l'obstacle Kerber et passe en quarts

Iga Swiatek, 4e joueuse mondiale, s'est qualifiée mardi pour les quarts de finale du WTA 1000 d'Indian Wells, en écartant difficilement 4-6, 6-2, 6-3 l'Allemande Angelique Kerber (16e).

La Polonaise de 20 ans fait d'ores et déjà mieux que l'an passé où elle s'était arrêtée en 8e. Elle sera opposée à l'Américaine Madison Keys (29e) ou à la Britannique Harriet Dart (122e issue des qualifications).

Comme lors de ses deux premiers tours, Swiatek a eu besoin de trois sets pour venir à bout de son adversaire, qui a mieux démarré la rencontre sous une forte chaleur (32 degrés celsius), en se montrant plus offensive.

La deuxième manche a été un festival de breaks et de débreaks (six pertes de service au total), la lauréate de Roland-Garros en 2020, prenant le dessus avec sa puissance.

Et alors qu'elle venait de perdre son service, menée 3-2 dans le dernier set, Swiatek a su se ressaisir pour s'adjuger les quatre derniers jeux et s'imposer en plus de deux heures.