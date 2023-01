(Belga) Gauthier Onclin a remporté le tournoi ITF de Bressuire, joué sur surface dure et doté de 15.000 dollars, dimanche en France.

En finale, Onclin, 338e mondial et tête de série N.1, s'est imposé en deux sets 7-5, 6-3 face au Français Lucas Poullain, 1094e mondial et issu des qualifications. Le match a duré 1 heure et 27 minutes. Onclin, 21 ans, remporte ainsi le 9e titre de sa carrière sur le circuit ITF, le premier cette saison. En 2022, il avait glané cinq titres. (Belga)