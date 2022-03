ITF Croissy-Beaubourg - Ysaline Bonaventure se hisse en quarts de finale

(Belga) Ysaline Bonaventure a franchi avec succès le deuxième tour du tournoi de tennis ITF W60 de Croissy-Beaubourg, mercredi en début de soirée en France. La Stavelotaine, 207e mondiale et 7e tête de série, a pris le meilleur sur la Finlandaise Anastasia Kulikova (WTA 215) en trois manches et 1h28 de jeu : 2-6, 6-4 et 6-2.

En quarts de finale de cette épreuve dotée de 60.000 dollars et jouée sur surface dure, Bonaventure sera opposée à la première tête de série, la Française Chloé Paquet (WTA 106), qui n'a cédé que 5 jeux dans ses deux premiers tours. (Belga)