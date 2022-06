ITF Gurugram - Deuxième finale de la saison pour la jeune Sofia Costoulas, 17 ans

(Belga) Sofia Costoulas, 709e mondiale à la WTA et 3e mondiale chez les juniors, disputera dimanche sa deuxième finale de la saison dans un tournoi ITF. Samedi dans la ville indienne de Gurugram, la Belge de 17 ans a battu la Japonaise de 20 ans Saki Imamura (WTA 830).

Costoulas s'est imposée 6-2, 6-4 après 1h58 de jeu en demi-finales de ce rendez-vous W25 doté de 25.000 dollars et joué sur dur. Dimanche, elle tentera de remporter son premier titre chez les seniors après des finales perdues à Sharm El Sheikh (2021) et Monastir (2021, 2022). Pour atteindre la finale, la finaliste de l'Open d'Australie juniors en début de saison a notamment dû écarter la Lettone Diana Marcinkevica (WTA 309), tête de série N.1, et la Russe Ekaterina Yashina (WTA 416), tête de série N.6. Dimanche, Costoulas affrontera en finale l'Indienne Karman Kaur Thandi (WTA 497/N.8), 24 ans. (Belga)