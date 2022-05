ITF Koper - Ysaline Bonaventure éliminée aux portes de la finale

(Belga) Ysaline Bonaventure a été éliminée en demi-finale du tournoi ITF de Koper, joué sur terre battue et doté de 60.000 dollars, samedi en Slovénie.

Bonaventure, 198e mondiale et tête de série N.5, s'est inclinée en deux sets 6-4, 6-1 face à l'Espagnole Andrea Lazaro Garcia, 212e mondiale et tête de série N.6. La rencontre a duré 1 heure et 15 minutes. En finale, Lazaro Garcia affrontera l'Autrichienne Julia Grabher, 155e mondiale et tête de série N.2, ou la Liechtensteinoise Kathinka von Deichmann (WTA 241). (Belga)