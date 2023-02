ITF Mâcon : Wickmayer dans le dernier carré, Magali Kempen en finale du double sans jouer

Yanina Wickmayer (WTA 246), 33 ans, a dominé en quarts de finale la Française Audrey Albie, 28 ans, 224e au classement WTA : 6-2, 6-3 en 1 heure et 13 minutes de match.

Pour une place en finale, la 8e joueuse belge dans la hiérarchie de la WTA devra écarter soit la Slovène Tamara Zidansek (WTA 119), 25 ans, tête de série N.3, soit la Française issue des qualifications, Amandine Hesse (non-classée), 30 ans.

Dans le tableau du double, Magali Kempen et sa partenaire suisse Xenia Knoll (N.4) ont profité du forfait de leurs adversaires du jour l'Américaine Chiara Scholl et la Bosnienne Anita Wagner pour se hisser en finale. Ce sera samedi contre la deuxième tête de série du tournoi, l'Indienne Prarthana G. Thombare et la Russe Darya Astakhova.

Mercredi, Kempen (WTA 207), 25 ans, avait été éliminée au premier tour en simple par la Néerlandaise Arantxa Rus (N.2/WTA 116), 32 ans.