ITF Madrid - Marie Benoit éliminée en quarts de finale du double

(Belga) Marie Benoit et sa partenaire roumaine Andreea Prisacariu ont été éliminées en quarts de finale du double au tournoi de tennis ITF de Madrid, épreuve sur terre battue dotée de 80.000 dollars, jeudi. La paire belgo-roumaine a subi la loi de la Russe Irina Khromacheva et de la Bélarusse Iryna Shymanovich, victorieuses 6-1, 6-2 en à peine 34 minutes.

Plus tôt dans la journée, Benoit et Prisacariu avaient terminé leur 8e de finale commencé mardi, puis interrompu, face au duo espagnol composé de Marina Benito et Marta Huqi Gonzalez Encinas, s'imposant 6-1, 6-1. En simple, Benoit (WTA 279), issue des qualifications, disputera les huitièmes de finale contre l'Espagnole Aliona Bolsova (WTA 193). (Belga)