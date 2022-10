ITF Nevers - Finale belgo-belge à Nevers entre Raphaël Collignon et Gauthier Onclin

(Belga) Raphaël Collignon (ATP 322) et Gauthier Onclin (ATP 396), respectivement têtes de série N.1 et N.2, s'affronteront en finale du tournoi de tennis ITF M25 de Nevers (dur/25.000 dollars), dimanche en France. Les deux Liégeois ont écarté des joueurs français samedi en demi-finales et se retrouveront pour la 3e fois en finale cette saison, après la victoire d'Onclin à Brcko et celle de Collignon à Arlon.

Collignon, 20 ans, s'est imposé 6-3, 7-5 contre Antoine Hoang (ATP 434/N.4) alors qu'Onclin, 21 ans, a battu Sascha Gueymard Wayenburg (ATP 429/N.3) sur le score de 6-3, 6-4. Collignon dispute une saison de haute volée. Grâce à quatre titres sur le circuit ITF en 2022 (Monastir, Arlon, Marburg et Coxyde), il est passé de la 949e place au classement ATP en octobre 2021 à la 322e actuellement. Il a également perdu en finale à Brcko et à Monastir cette saison. De son côté, Gauthier Onclin compte sept titres ITF à son palmarès, dont quatre en 2022 (Meerbusch, Brcko, Duffel et Zaltibor). (Belga)