ITF Porto - Yanina Wickmayer s'arrête en quarts de finale du double

(Belga) Yanina Wickmayer a vu son parcours au tournoi de tennis ITF de Porto s'arrêter jeudi aux portes des demi-finales du double.

Wickmayer évoluait dans ce tournoi portugais en salle sur surface dure doté de 25.000 dollars aux côtés de la Japonaise Kurumi Nara. Les Françaises Audrey Albie et Leolia Jeanjean, qui composent la 2e tête de série, se sont imposées à elles 4-6, 6-4 et 11/9 au super-tiebreak. Wickmayer effectuait à 32 ans son retour sur le circuit professionnel de tennis. Elle l'avait quitté en octobre 2020 afin de donner naissance à son premier enfant, Luana Daniëlla le 15avril 2021. Elle s'était qualifiée pour le tableau final en simple grâce à deux succès dans les qualifications. Mercredi, elle a perdu au premier tour contre l'Italienne Giulia Gatto-Monticone (WTA 202), la 6e tête de série: 6-0, 3-6 et 6-2 après 2h13 de match. L'ancienne N.12 mondiale (en avril 2010) a annoncé son retour à la fin du mois de janvier. Elle a atteint les demi-finales de l'US Open en 2009 et compte six titres WTA à son palmarès. Elle occupait la 339e place à la WTA lors de son dernier classement le 15 novembre 2021. (Belga)