ITF Vero Beach - Marie Benoit se hisse en quarts de finale

Marie Benoit (WTA 300) s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de tennis sur terre battue de Vero Beach, une épreuve ITF dotée de 60.000 dollars, jeudi aux Etats-Unis.

L'Eupenoise s'est imposée en trois sets face à l'Américaine Samantha Crawford (WTA 546), 6-4, 4-6, 7-5. La rencontre a duré 2 heures et 39 minutes. En quarts, elle rencontrera l'Américaine Anna Rogers (WTA 676) ou la Bulgare Lia Karatancheva (WTA 573), toutes deux issues des qualifications. Marie Benoit est la seule Belge engagée en Floride. Plus tard dans la journée, elle jouera en quarts de finale du double, aux côtés de la Suédoise Caijsa Wilde Hennemann, contre la Colombienne Emiliana Arango et l'Américaine Maria Mateas.