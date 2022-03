Ivan Lendl coach d'Andy Murray pour la 3e fois

(Belga) Andy Murray et Ivan Lendl vont collaborer pour la troisième fois dans leur carrière. L'Ecossais a déjà connu de belles heures avec l'ancien numéro 1 mondial remportant trois titres en Grand Chelem.

Leur première collaboration avait débuté en 2012 remportant l'US Open avant de devenir le premier britannique depuis 77 ans à gagner Wimbledon l'année suivante. Murray avait aussi inscrit son nom au palmarès de Wimbledon encore en 2016, après avoir renoué avec Lendl, 8 fois vainqueur en Grand Chelem, avec qui il avait rompu deux ans plus tôt. Cette deuxième association s'était achevée fin 2017. Une collaboration qui a permis aussi à Andy Murray de décrocher deux médailles d'or olympiques et de devenir numéro 1 mondial. Andy Murray s'était séparé en décembre de Jamie Delgado - qui travaille à présent avec le Canadien Denis Shapovalov. Le Britannique avait collaboré brièvement avec l'Allemand Jan De Witt jusqu'après l'Open d'Australie puis s'était tourné vers son ami de longue date Dani Vallverdu pour l'accompagner sur les derniers tournois à Rotterdam, Doha et Dubai. Andy Murray, 34 ans, est aux États-Unis pour préparer les deux tournois d'Indian Wells et Miami pour lesquels il a reçu une invitation. L'Écossais, aujourd'hui 84e mondial, avait déjà prévenu qu'il ferait l'impasse sur la saison sur terre battue pour mieux préparer celle sur gazon.