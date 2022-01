Jannik Sinner croisera le fer avec Alex De Minaur en huitièmes de finale

(Belga) Jannik Sinner s'est qualifié pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem, pour la première fois de sa carrière, samedi à Melbourne.

Sinner, 10e mondial et tête de série N.11, s'est imposé en quatre sets 6-4, 1-6, 6-3, 6-1 contre le Japonais Taro Daniel, 120e mondial et tombeur du Britannique Andy Murray au 2e tour, en deux heures et 43 minutes. L'Italien, qui a remporté le tournoi d'Anvers en octobre dernier, défiera l'Australien Alex De Minaur, 42e mondial et tête de série N.32, pour une place en quarts de finale. De Minaur a lui disposé de l'Espagnol Pablo Andujar, 83e mondial, en trois sets 6-4, 6-4, 6-2 en deux heures et neuf minutes. (Belga)