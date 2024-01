Jannik Sinner écarte Andrey Rublev en trois sets et rejoint Novak Djokovic en demi-finale

Sinner a fait le nécessaire en convertissant deux breaks sur l'entièreté du match sans jamais concéder son propre service. Rublev s'était pourtant créé huit balles de break, contre seulement sept à son adversaire, mais l'Italien a tenu bon sous la pression de rejoindre les demi-finales d'un Grand Chelem pour la deuxième fois de sa carrière après Wimbledon 2023. C'est en effet la première fois qu'il se qualifie pour le dernier carré de l'Open d'Australie, où il avait figuré en quarts de finale en 2022.

Il y aura fort à faire au prochain tour, puisque le décuple vainqueur et N.1 mondial Novak Djokovic l'y attend. Le Serbe a écarté l'Américain Taylor Fritz plus tôt dans la journée, 7-6 (7/3), 4-6, 6-2, 6-4. Il a connu une rencontre plus laborieuse, ne convertissant aucune de ses quinze premières balles de break avant de retrouver ses marques et de conclure en quatre sets.