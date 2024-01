Jannik Sinner et Andrey Rublev se qualifient pour le deuxième tour

Sur la Rod Laver Arena, Sinner, 4e mondial et tête de série N.4, a écarté le Néerlandais Botic van de Zandschulp, 59e mondial, avec une victoire en trois sets 6-4, 7-5, 6-3 en 2 heures et 34 minutes de jeu.

Rublev, 5e mondial et tête de série, a éprouvé plus de difficultés à venir à bout du Brésilien Thiago Seyboth Wild, 78e mondial, sur la Margaret Court Arena. Après avoir gaspillé quatre balles de match, le Russe, 26 ans, a dû attendre le jeu décisif du cinquième et dernier set pour s'imposer 7-5, 6-4, 3-6, 4-6, 7-6 (10/6) au bout de 3 heures et 42 minutes.

Quart de finaliste l'année dernière, son meilleur résultat à Melbourne, Rublev affrontera au 2e tour l'Américain Christopher Eubanks, 34e mondial, ou le Japonais Taro Daniel, 74e mondial.