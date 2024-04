Jannik Sinner et Carlos Alcaraz bousculés mais qualifiés pour les quarts de finale

Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ont tous les deux eu besoin de trois sets pour se qualifier pour les quarts de finale du tournoi de tennis ATP Masters 1000 de Madrid, épreuve sur terre battue dotée de 7.877.020 euros, mardi en Espagne.

Sinner, N.2 mondial et tête de série N.1, a renversé le Russe Karen Khachanov, 17e mondial et tête de série N.16, après avoir perdu le premier set: 5-7, 6-3, 6-3 en 2 heures et 10 minutes.

L'Italien, 22 ans et vainqueur du dernier Open d'Australie, sera opposé en quarts de finale au Canadien Felix Auger-Aliassime (ATP 35) qui s'est défait du Norvégien Casper Ruud, 6e mondial et tête de série N.5, en deux sets 6-4, 7-5.