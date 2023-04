Jannik Sinner gagne le duel italien contre Lorenzo Musetti et complète le dernier carré

L'Italien Jannik Sinner a complété le dernier carré du tournoi de tennis Masters 1.000 de Monte-Carlo, épreuve sur terre battue dotée de 5.779.335 euros. Sinner, 8e joueur mondial et tête de série N.7, a battu en quarts de finale, vendredi, son compatriote Lorenzo Musetti (ATP 21/N.16) 6-2, 6-2 en 1 heure et 16 minutes.

Finaliste à Montpellier, Rotterdam, et Miami et demi-finaliste à Indian Wells, Sinner, 21 ans, se hisse en demi-finales pour la cinquième fois sur ses six derniers tournois disputés. Musetti avait éliminé le N.1 mondial Novak Djokovic au tour précédent.

Sinner affrontera, pour une place en finale, le Danois Holger Rune (ATP 9/N.6), vainqueur 6-3, 6-4 du Russe Daniil Medvedev (ATP 5/N.3).