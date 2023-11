Jannik Sinner se joue de Daniil Medvedev et se hisse en finale

Jannik Sinner est le premier finaliste des ATP Finals, le Masters de tennis de fin d'année. L'Italien, quatrième joueur mondial, s'est joué en demi-finale, samedi, à Turin, du Russe Daniil Medvedev 6-3, 6-7 (4/7), 6-1 en 2 heures et 30 minutes.

Pour la première fois de la saison, Medvedev et Sinner ne s'affrontaient pas en finale d'un tournoi. Le Russe s'était imposé à Rotterdam et à Miami, l'Italien à Pékin et Vienne lors de leurs deux derniers affrontements.

Sinner prenait le meilleur départ, avec un break dans le quatrième jeu. Cela suffisait pour le lancer vers la conquête du premier set.