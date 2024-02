Jannik Sinner s'offre un 12e titre et reste invaincu en 2024

Jannik Sinner a remporté dimanche le tournoi de tennis de Rotterdam aux Pays-Bas. L'Italien, 4e joueur mondial et tête de série N.1, a battu l'Australien Alex de Minaur, 11e mondial et 5e tête de série, 7-5, 6-4, après 2h05 de jeu, en finale de cet ATP 500 joué en salle sur surface dure qui est doté de 2.134.985 euros.

Sinner s'offre à 22 ans un 12e titre ATP, et aussi un second titre d'affilée vu que Rotterdam était son tournoi de rentrée après sa victoire à l'Open d'Australie en janvier. "The Fox", toujours invaincu en 2024, a signé dimanche une 15e victoire d'affilée sur le circuit, face à un adversaire qu'il a battu pour la 7e fois en sept confrontations. Le seul succès de l'Australien sur l'Italien est dû au forfait de ce dernier avant leur huitième de finale à l'ATP Masters 1000 de Paris l'an dernier.

Alex de Minaur, tombeur de David Goffin au 2e tour, compte sept titres à son palmarès au soir de sa 15e finale, lui qui a soulevé son dernier trophée l'an dernier à Acapulco.