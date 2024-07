Jasmine Paolini se méfie de Greet Minnen: "Je vais devoir hausser mon niveau"

Il s'agira de la première confrontation entre Jasmine Paolini et Greet Minnen. Et la Toscane, demi-finaliste la semaine dernière à Eastbourne où elle avait notamment profité de l'abandon d'Elise Mertens (WTA 33), s'en méfie.

"Ce fut un match en forme de montagnes russes, mais je suis contente de l'avoir gagné en deux sets", a-t-elle confié aux médias italiens. "J'étais un peu nerveuse, parce que j'étais tête de série pour la première fois et que les matches peuvent a priori être plus abordables. J'ai eu un peu de réussite avec la bande du filet sur une balle de break, mais après avoir empoché le premier set, je me suis libérée et j'ai mieux joué."

"Ce n'est pas facile de continuer à gagner des matches, d'autant que le gazon est une surface à part", a-t-elle poursuivi. "On n'y joue que trois semaines par an et le plus difficile est de bien se déplacer. C'est un tennis différent, mais j'apprécie. Et j'essaie de m'adapter. Je sais que je vais devoir hausser mon niveau pour ce match (contre Minnen, ndlr), car ce sera compliqué. Cela peut se jouer sur quelques points. Le fait d'avoir battu Boulter à Eastbourne puis d'avoir rivalisé avec Kasatkina m'a toutefois fait comprendre que je pouvais aussi bien jouer sur gazon."