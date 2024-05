"Je joue un peu à la maison", se réjouit Elise Mertens avant d'affronter Petra Martic

"Je la connais bien. Elle a un très bon service, avec beaucoup de kick", a-t-elle expliqué. "Et son coup droit est meilleur que son revers. Elle le slice souvent. Il va falloir que je regarde un peu, car cela fait un petit temps que je ne l'ai plus affrontée. Entre-temps, je suis contente d'avoir franchi ce premier tour. J'ai vu que David joue bien aussi. Cela fait plaisir que les Belges se comportent bien."

"Je l'ai toujours battue ? C'est possible. C'est que je dois avoir une bonne tactique contre elle", a-t-elle souri. "Je ne sais pas pourquoi elle m'a toujours réussi. Chaque circonstance est différente. Je me rappelle l'avoir battue à Miami (en 2023, ndlr), en effet. Je pense que j'avais un plan assez clair à l'époque. Ce fut également chaque fois sur dur, je crois. Mais ici, je joue un peu à la maison, avec tous les supporters belges présents. Cela me donne beaucoup d'énergie. Je ne pense pas à la suite (et un potentiel troisième tour contre Rybakina, ndlr). Je joue match par match. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans un tournoi du Grand Chelem."