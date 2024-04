"Je jouerai à Paris si je me sens suffisamment prêt", prévient Nadal

Rafael Nadal, qui tente un dernier retour en forme à bientôt 38 ans, ne jouera dans un mois à Roland-Garros, là où il a été sacré quatorze fois, que s'il se "sent suffisamment prêt", a prévenu l'Espagnol mercredi au Masters 1000 de Madrid.

"Si c'était Roland-Garros, je ne jouerais pas demain (jeudi)", a ajouté le Majorquin aux 22 titres du Grand Chelem à la veille de son entrée en lice à Madrid. "Si je ne joue pas Roland-Garros, ça ne veut pas dire que tout est fini. Il y a des Jeux Olympiques (également sur la terre battue de Roland-Garros cet été, ndlr), il y a différents formats dans lesquels jouer", a-t-il souligné.

Rafael Nadal, 37 ans, avait repris la compétition la semaine dernière à Barcelone, où il a été éliminé au deuxième tour. Il disputait seulement son deuxième tournoi de la saison en Catalogne après celui de Brisbane en janvier. En Australie, le Taureau de Manacor avait alors fait son retour après un an d'absence à cause d'une blessure à la hanche. Dans la foulée, il avait déclaré forfait pour l'Open d'Australie, Doha, Indian Wells et Monte-Carlo.