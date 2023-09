"Je ne me fixe pas d'objectif chiffré", annonce Novak Djokovic

En finale à Flushing Meadows, Djokovic a pris le dessus sur le Russe Daniil Medvedev qui l'avait privé du Grand Chelem en 2021. "J'ai vraiment tout fait ces dernières 48 heures pour laisser l'importance de ce moment ni ses enjeux m'entrer dans le crâne. J'ai tout fait pour aborder ce match comme n'importe quel autre match à gagner. Mais évidemment, plein de pensées vous viennent. J'ai essayé de tout bloquer. Mais ça a été un gros combat ces dernières 24h", a déclaré 'Nole' en conférence de presse.

Dès la fin du match, le Serbe, qui retrouve la place de N.1 mondial a célébré timidement sa victoire. "J'ai ressenti du soulagement avant tout. C'est pour ça que je n'ai pas éclaté de joie. Par respect, j'ai voulu aller au plus vite au filet pour lui serrer la main et échanger quelques mots. Et ensuite, ce que je voulais, c'était embrasser ma fille qui était assise dans la tribune, devant, juste en face de mon banc. Elle me souriait, à chaque fois que j'en ai eu besoin elle m'a envoyé de cette innocente énergie de l'enfance."