"Je vais dire des horreurs sur ce pays": le nouveau pétage de plomb lunaire de Benoît Paire en Corée du Sud

Benoît Paire continue à arpenter le circuit challenger à la recherche de points. Le Français est à deux doigts de se retrouver en dehors du top 300 et a encore craqué en plein match en Corée du Sud.

Rien ne va plus pour Benoît Paire. Le Français vit une saison plus que délicate et se contente majoritairement de jouer sur le circuit Challenger, qui est en quelque sorte la deuxième division du tennis professionnel. Il n'y brille pas forcément, lui qui n'a gagné que 9 matchs depuis le mois de janvier dernier.

Proche d'une sortie du top 300 mondial, le Français était encore engagé en Corée du Sud, du côté de Séoul, où il a affronté il y a quelques heures un certain Taro Daniel, 89ème au classement mondial. Après la perte du premier set, Paire a laissé exploser sa colère.