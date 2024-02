Jelena Ostapenko décroche le 8e titre de sa carrière en Autriche

Jelena Ostapenko a remporté le tournoi de tennis WTA 500 de Linz, joué sur surface dure et doté de 922.573 dollars, dimanche en Autriche. En finale, Ostapenko, 12e mondiale et tête de série N.1, a battu la Russe Ekaterina Alexandrova, 21e mondiale et tête de série N.2, en deux sets 6-2, 6-3 en 1 heure et 10 minutes.